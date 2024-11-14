В декабре РКН проверит рунет на устойчивость. Что это значит?

Сеть проверят на готовность к принудительному отключению, но простые жители этого не заметят.
Во избежание паники, Роскомнадзор прояснил ситуацию:
«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети «Интернет» и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Проверки не затрагивают доступ в сеть «Интернет» российских пользователей».
Как пояснили в пресс-службе ведомства, задача учений — проверить, будут ли доступны важнейшие российские и зарубежные сервисы в случае отключения от глобальной сети. Такие проверки проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ.