В декабре РКН проверит рунет на устойчивость. Что это значит?

Артем


Сеть проверят на готовность к принудительному отключению, но простые жители этого не заметят.

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Сегодня, 14 ноября, по СМИ и Telegram-каналам разлетелась информация об «отключении РФ от зарубежного интернета» в декабре. Короткие посты подкреплялись снимками документов Центробанка, в которых говорится, что «будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» на территории отдельных регионов». 



Во избежание паники, Роскомнадзор прояснил ситуацию:

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети «Интернет» и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Проверки не затрагивают доступ в сеть «Интернет» российских пользователей».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, задача учений — проверить, будут ли доступны важнейшие российские и зарубежные сервисы в случае отключения от глобальной сети. Такие проверки проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ.
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Источник:
Интерфакс
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