В декабре РКН проверит рунет на устойчивость. Что это значит?





Сеть проверят на готовность к принудительному отключению, но простые жители этого не заметят. Сеть проверят на готовность к принудительному отключению, но простые жители этого не заметят. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети «Интернет» и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Проверки не затрагивают доступ в сеть «Интернет» российских пользователей».

Сегодня, 14 ноября, по СМИ и Telegram-каналам разлетелась информация об «отключении РФ от зарубежного интернета» в декабре. Короткие посты подкреплялись снимками документов Центробанка, в которых говорится, что «будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» на территории отдельных регионов».Во избежание паники, Роскомнадзор прояснил ситуацию:Как пояснили в пресс-службе ведомства, задача учений — проверить, будут ли доступны важнейшие российские и зарубежные сервисы в случае отключения от глобальной сети. Такие проверки проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ.