Delivery Club Яндекс

В Delivery Club появилась «Яндекс Лавка»

Александр


В Delivery Club появилась возможность заказывать продукты, готовую еду и горячие напитки из «Яндекс Лавки». Экспресс-доставка за 15 минут с ближайшего склада сервиса уже доступна в некоторых районах Москвы. В дальнейшем к Delivery Club подключат точки «Яндекс Лавки» в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

Партнерство позволит «Яндекс Лавке» выйти на новую аудиторию — сейчас количество активных пользователей Delivery Club насчитывает более 5,6 млн человек. А для клиентов Delivery Club запуск расширит выбор товаров, которые можно заказать с доставкой за 15 минут.

В ассортименте «Яндекс Лавки» три тысячи товаров: от свежих продуктов, готовой еды и горячего кофе до уникальных товаров под собственным брендом. Собирать и доставлять заказы, оформленные в Delivery Club, будет «Яндекс Лавка». Заказ можно сделать на любую сумму, при этом «Яндекс Лавка» работает круглосуточно. В районах, где у сервиса есть собственные кухни, можно заказать горячую еду.

Сейчас к Delivery Club подключено более 50 ритейлеров, в том числе аптеки, цветочные лавки и зоомагазины. Среднее время доставки составляет 30 минут. Каждый третий заказ в Delivery Club приходится на магазины.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
«Яндекс Плюс» и X5 Group запускают новую подписку
В России запустят бесплатную замену GitHub
Россиян начали подло обманывать на AliExpress. Будьте внимательны!

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии