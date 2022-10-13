В Delivery Club появилась «Яндекс Лавка»

В Delivery Club появилась возможность заказывать продукты, готовую еду и горячие напитки из «Яндекс Лавки». Экспресс-доставка за 15 минут с ближайшего склада сервиса уже доступна в некоторых районах Москвы. В дальнейшем к Delivery Club подключат точки «Яндекс Лавки» в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.Партнерство позволит «Яндекс Лавке» выйти на новую аудиторию — сейчас количество активных пользователей Delivery Club насчитывает более 5,6 млн человек. А для клиентов Delivery Club запуск расширит выбор товаров, которые можно заказать с доставкой за 15 минут.В ассортименте «Яндекс Лавки» три тысячи товаров: от свежих продуктов, готовой еды и горячего кофе до уникальных товаров под собственным брендом. Собирать и доставлять заказы, оформленные в Delivery Club, будет «Яндекс Лавка». Заказ можно сделать на любую сумму, при этом «Яндекс Лавка» работает круглосуточно. В районах, где у сервиса есть собственные кухни, можно заказать горячую еду.Сейчас к Delivery Club подключено более 50 ритейлеров, в том числе аптеки, цветочные лавки и зоомагазины. Среднее время доставки составляет 30 минут. Каждый третий заказ в Delivery Club приходится на магазины.