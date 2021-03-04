



Разработчики WhatsApp обновили версии этого мессенджера для компьютеров. Апдейт доступен для WhatsApp на Windows и macOS.



Теперь десктопная версия WhatsApp, точно так же, как мобильная, поддерживает голосовые вызовы и видеозвонки с использованием двухстороннего шифрования. Такой тип шифрования надёжно защищает передаваемые данные (голосовой трафик и видео) от перехвата с использованием атаки man-in-the-middle. Собеседники могут быть уверены в конфиденциальности бесед и в том, что записи их разговоров не попадут к злоумышленникам.



Чтобы воспользоваться этим нововведением, не забудьте обновить WhatsApp до самой новой версии.



В отличие от мобильной версии, WhatsApp для компьютеров в настоящее время не поддерживает групповые звонки, созваниваться можно лишь тет-а-тет. Разработчики говорят, что в будущем в десктопной версии WhatsApp будут реализована конференц-связь с возможностью общения сразу с несколькими людьми, находящимися далеко друг от друга.







