В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

«Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене», – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.



Продажи гаджетов в дни акции «11.11» или «Всемирного дня шопинга» в интернет-магазине МегаФона превысили средненедельные показатели по 2024 году в два раза. А по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ продаж, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.В дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в 2 раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение текущего года, а их траты также показали двукратный рост.Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми стали realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. К примеру, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.Интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023: число проданных гаджетов в интернет-магазине МегаФона оказалось выше на 53%.Масштабные скидки можно было «поймать» в интернет-магазине МегаФона с 5 по 13 ноября. В дни распродажи клиенты приобретали наушники, ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные колонки, умные часы и другие товары со скидками от 3% до 50%.Распродажу «11.11» в мире также называют «Днём холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днём шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Чёрной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.