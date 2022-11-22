В DNS и Wildberries продается странная версия Windows. Это вообще законно?



В российских сетевых магазинах начали продавать сборки Windows, не предназначенные для продажи. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, речь идет об OEM-версии Windows (или OEI), не предназначенной для свободной продажи. Такие предложения обнаружены у ритейлеров DNS-SHOP и «Ситилинк», а также на маркетплейсах Wildberries и «Яндекс Маркет».



Сборки OEM и OEI Windows предназначены для компаний, которые занимаются сборкой ноутбуков и ПК. Такие компании закупают у Microsoft лицензии и предустанавливают ОС на свои компьютеры. Перепродавать и иным способом реализовывать OEM-лицензии не позволяет лицензионное соглашение.



Теоретически, продавцы могли бы запрашивать у покупателя подтверждение того, что он является сборщиком ПК и ноутбуков, однако «Известия» проверили этот момент и убедились — никаких дополнительных данных и документов перечисленные магазины не спрашивают. Любой желающий может зайти и купить лицензию Windows OEM, которая не предназначена для свободной продажи.



«Ситилинк» сообщил, что на странице товара честно указано — это версия Windows для сборщиков ПК. В Wildberies заверили, что снимут товар с продажи, как только правообладатель подаст заявку. Получить комментарий от DNS и «Яндекс Маркета» не удалось.



Юристы, опрошенные «Известиями», говорят, что приобретение такого ключа не дает обычному пользователю права им даже воспользоваться, поскольку оно формально нарушает разрешенные пределы использования продукта. Такие действия наказуемы в том числе и по российскому законодательству, в частности, по статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».