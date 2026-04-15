Эти девайсы в доме ваших пожилых родителей — скрытая опасность. Проверьте их как можно скорее

Олег

Аккумуляторы являются неотъемлемой частью современной электроники и встраиваются буквально везде — помимо смартфонов, планшетов и ноутбуков их можно найти в пауэрбанках, смарт-тегах, зубных щетках, триммерах и прочих мелких бытовых приборах. 

Любой аккумулятор — это расходник, он имеет свойство стареть. Однако в отличие от самой электроники, которая устаревает тихо и безвредно, батарея является еще и потенциально опасным предметом в доме. Дело в том, что со временем электролит внутри нее начинает разлагаться и выделять газ — но корпус герметичен, и ему некуда деваться. В результате АКБ вздувается и однажды может взорваться, а газ в нем огнеопасен.

Именно поэтому стоит регулярно проверять всю электронику в доме — от смартфонов до зажигалок для газовой плиты. Помимо своего жилища обязательно осматривайте дома пожилых родственников, так как обычно они понятия не имеют об опасности. 



Особое внимание нужно уделять устройствам, которые не находятся в постоянном использовании. Самый частый пример — пауэрбанк или фонарик, лежащие в «тревожном чемоданчике» или просто в дальнем ящике стола. От долгого хранения батарея может вздуться и воспламенить окрущающие предметы — а потушить ее очень сложно, так как во время горения литиевая АКБ сама выделяет кислород. 

Обнаружить неисправную батарею очень просто: она раздувается сама и деформирует корпус устройства, в котором находится. В некоторых старых смартфонах и планшетах это приводит к отслаиванию дисплея. Обнаружив такую АКБ, надо срочно вынести ее из дома на открытый воздух и утилизировать — не стоит выбрасывать ее в мусорное ведро, так как оно тоже может загореться. До утилизации лучше хранить такую батарею в закрытой огнестойкой емкости — например, металлической. 
Cсылки по теме:
Кто расходует больше интернета в режиме модема на iPhone. Скрытая функция iOS позволит выявить злоупотребляющих
Лучшие айфоны в 2026 году: какой выбрать, где покупать, что учитывать
МВД РФ: сотрудники полиции не проверяют у граждан смартфоны на наличие VPN-приложений

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

