Владельцы консоли Xbox заметили, что в магазине Microsoft стала доступна отдельная страница для многопользовательского режима Doom Eternal под названием Battlemode. Такое решение, скорее всего, означает, что мультиплеер можно будет загрузить отдельно от сюжетной кампании.
На странице сообщается, что для кампании потребуется 39 ГБ свободного места, а для многопользовательского режима необходимо 38,7 ГБ. Таким образом, целиком Doom Eternal займет около 80 ГБ на вашем жестком диске. К примеру, Doom 2016 года для Xbox One весит примерно 61 ГБ.
Battlemode — новый многопользовательский режим, который был показан на Quakecon 2019. Сражения в нём проходят в асимметричном формате 2 против 1, где двое игроков берут под контроль демонов, а один сражается против них в роли Doom Slayer. Режим получит 6 карт, которые, по словам разработчиков, обеспечат динамичные и разнообразные бои.
Напомним, Doom Eternal выйдет 20 марта на PS4, Xbox One и ПК. Ожидается, что версия для Nintendo Switch появится позднее в 2020 году.
На странице сообщается, что для кампании потребуется 39 ГБ свободного места, а для многопользовательского режима необходимо 38,7 ГБ. Таким образом, целиком Doom Eternal займет около 80 ГБ на вашем жестком диске. К примеру, Doom 2016 года для Xbox One весит примерно 61 ГБ.
Battlemode — новый многопользовательский режим, который был показан на Quakecon 2019. Сражения в нём проходят в асимметричном формате 2 против 1, где двое игроков берут под контроль демонов, а один сражается против них в роли Doom Slayer. Режим получит 6 карт, которые, по словам разработчиков, обеспечат динамичные и разнообразные бои.
Напомним, Doom Eternal выйдет 20 марта на PS4, Xbox One и ПК. Ожидается, что версия для Nintendo Switch появится позднее в 2020 году.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия