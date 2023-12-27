Жители новых жилых комплексов Москвы стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом дома

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):



«Мы стремимся создать для своих клиентов одинаково отличный опыт пользования нашими услугами, где бы они не находились – дома, в метро или торговом центре. Важным фактором развития качества связи в таком городе, как Москва, с ее современными зданиями, высокой плотностью, большим количеством подземных объектов (как метро или парковки) является возможность установки мобильного оборудования внутри зданий. В новых жилых комплексах это решение позволяет минимизировать шанс обрыва сети при перемещении внутри зданий и по внутренней территории. Это значит, что наш клиент, например, может начать рабочее совещание по видеоконференции в квартире, спуститься на паркинг и продолжить обсуждение уже в дороге».

билайн проанализировал пользовательскую активность жителей новых жилых комплексов в Москве, где компания установила базовые станции внутри здания. В целом мобильный трафик в жилых комплексах с indoor-покрытием вырос почти в два раза за последние полгода при одинаковом количестве пользователей, а голосовой только на 20%.Установка мобильного оборудования внутри зданий позволяет значительно повысить уровень сигнала мобильной сети в труднодоступных местах жилых комплексов – высокие этажи, шахты лифтов, подземный паркинг, закрытая внутридомовая территория.Наибольший прирост трафика произошел в категории «видеосервисы» – всего с помощью мобильного интернета было просмотрено в 3 раза больше фильмов. Лидерами по объему трафика стали приложения Билайн ТВ, «Иви» и «Кинопоиск». Количество пользователей в этой категории увеличилось в два раза.На втором месте по популярности категория «маркетплейсы», она выросла на 88% только за 6 месяцев этого года. Больше всех растет Ozon, на втором месте по динамике потребления – «Яндекс Маркет» и следом Wildberries. По объему трафика лидер также Ozon, следом Wildberries и «Яндекс Маркет». Количество пользователей в среднем выросло на 38%.Третье место по объему скаченного трафика у «мессенджеров». Здесь потребление мобильного интернета выросло только на 59%. На первом месте по росту трафика – Viber, на втором – Telegram, WhatsApp на третьем месте. По объему трафика безоговорочный лидер WhatsApp – более 80% из общего объема скачанных мегабайт в категории «мессенджеры» приходится именно на него.