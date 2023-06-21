В электрокарах Tesla обнаружили скрытый «Режим Илона». Вот что он умеет

Олег

Tesla

Фото: The Verge

Хакеры опубликовали подробности скрытого режима вождения в ПО Tesla. Об этом пишут в The Verge.

Согласно источнику, в сети появилась информация о скрытом и до сих пор неизвестном режиме вождения электромобилей Tesla — Elon Mode, или «режим Илона». Его нашел хакер @greenheonly, который специализируется на ПО Tesla. Похоже, что у гендиректора компании действительно есть свой собственный секретный режим, который дает ему дополнительные возможности.

Согласно источнику, при активации Elon Mode в электрокаре отключаются некоторые ограничения, которые подстраховывают водителя. Например, с ним больше не требуется держать руки на руле во время использования FSD (платной системы автопилотирования) — на эту предосторожность в сети поступает очень много жалоб, так как пользователи считают меру избыточной и надоедливой.

Помимо этого, камера, которая наблюдает за направлением внимания водителя, больше не беспокоит его, если он отвлекся. Для «простых смертных» это работает иначе: электрокар зорко следит, куда смотрит водитель, и заставляет его не отвлекаться. Эта функция тоже подвергается критике, так как доставляет неудобства и не всегда работает корректно.

После своих экспериментов хакер отмечает, что, несмотря на глюки и некоторые неудобства, уровень продуманности и безопасности ПО Tesla редко можно встретить у других производителей. 

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Источник:
The Verge
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