В электрокарах Tesla обнаружили скрытый «Режим Илона». Вот что он умеет

Фото: The Verge



Хакеры опубликовали подробности скрытого режима вождения в ПО Tesla. Об этом пишут в The Verge.



Согласно источнику, в сети появилась информация о скрытом и до сих пор неизвестном режиме вождения электромобилей Tesla — Elon Mode, или «режим Илона». Его нашел хакер @greenheonly, который специализируется на ПО Tesla. Похоже, что у гендиректора компании действительно есть свой собственный секретный режим, который дает ему дополнительные возможности.



Согласно источнику, при активации Elon Mode в электрокаре отключаются некоторые ограничения, которые подстраховывают водителя. Например, с ним больше не требуется держать руки на руле во время использования FSD (платной системы автопилотирования) — на эту предосторожность в сети поступает очень много жалоб, так как пользователи считают меру избыточной и надоедливой.



Помимо этого, камера, которая наблюдает за направлением внимания водителя, больше не беспокоит его, если он отвлекся. Для «простых смертных» это работает иначе: электрокар зорко следит, куда смотрит водитель, и заставляет его не отвлекаться. Эта функция тоже подвергается критике, так как доставляет неудобства и не всегда работает корректно.



После своих экспериментов хакер отмечает, что, несмотря на глюки и некоторые неудобства, уровень продуманности и безопасности ПО Tesla редко можно встретить у других производителей.