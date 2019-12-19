В магазине Epic Games Store стартовала праздничная распродажа в рамках которой на игры действуют скидки до 70 процентов, а еще можно получить купон на 650 рублей. Его можно применить к участвующим в акции играм стоимостью от 899 рублей и более.
Магазин Epic Games Store просто не мог обойтись без очередной порции бесплатных игр. На этот раз планируется раздавать бесплатную игру каждый день на протяжении 12 дней. Возвращайтесь в магазин каждый день, чтобы получать новую БЕСПЛАТНУЮ игру с 19:00 19 декабря 2019 года до 19:00 1 января 2020 года (по московскому времени). Каждая новая бесплатная игра доступна только один день, не упустите свой шанс.
Сегодня раздают пошаговую стратегию от создателей FTL — Into The Breach.
Рассказываем, что еще интересного можно урвать со скидкой, а все игры по акции можно посмотреть здесь.
Red Dead Redemption 2 — 1 999 р. (-20%)
Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 905 р. (-17%)
Borderlands 3 — 2 000 р. (-35%)
Control — 871 р. (-33%)
The Outer Worlds — 1 500 р. (-25%)
Hades — 480 р. (-20%)
Subnautica — 303 р. (-35%)
Observer — 125 р. (-75%)
Ruiner — 210 р. (-50%)
Darksiders 3 — 680 р. (-66%)
Магазин Epic Games Store просто не мог обойтись без очередной порции бесплатных игр. На этот раз планируется раздавать бесплатную игру каждый день на протяжении 12 дней. Возвращайтесь в магазин каждый день, чтобы получать новую БЕСПЛАТНУЮ игру с 19:00 19 декабря 2019 года до 19:00 1 января 2020 года (по московскому времени). Каждая новая бесплатная игра доступна только один день, не упустите свой шанс.
Сегодня раздают пошаговую стратегию от создателей FTL — Into The Breach.
Рассказываем, что еще интересного можно урвать со скидкой, а все игры по акции можно посмотреть здесь.
Red Dead Redemption 2 — 1 999 р. (-20%)
Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 905 р. (-17%)
Borderlands 3 — 2 000 р. (-35%)
Control — 871 р. (-33%)
The Outer Worlds — 1 500 р. (-25%)
Hades — 480 р. (-20%)
Subnautica — 303 р. (-35%)
Observer — 125 р. (-75%)
Ruiner — 210 р. (-50%)
Darksiders 3 — 680 р. (-66%)
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