Праздничная распродажа

В магазине Epic Games Store стартовала праздничная распродажа в рамках которой на игры действуют скидки до 70 процентов, а еще можно получить купон на 650 рублей. Его можно применить к участвующим в акции играм стоимостью от 899 рублей и более.

Магазин Epic Games Store просто не мог обойтись без очередной порции бесплатных игр. На этот раз планируется раздавать бесплатную игру каждый день на протяжении 12 дней. Возвращайтесь в магазин каждый день, чтобы получать новую БЕСПЛАТНУЮ игру с 19:00 19 декабря 2019 года до 19:00 1 января 2020 года (по московскому времени). Каждая новая бесплатная игра доступна только один день, не упустите свой шанс.

Сегодня раздают пошаговую стратегию от создателей FTL — Into The Breach.



Рассказываем, что еще интересного можно урвать со скидкой, а все игры по акции можно посмотреть здесь.

Red Dead Redemption 2 — 1 999 р. (-20%)



Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 905 р. (-17%)



Borderlands 3 — 2 000 р. (-35%)



Control — 871 р. (-33%)



The Outer Worlds — 1 500 р. (-25%)



Hades — 480 р. (-20%) 



Subnautica — 303 р. (-35%)



Observer — 125 р. (-75%)



Ruiner — 210 р. (-50%)


Darksiders 3 — 680 р. (-66%)



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