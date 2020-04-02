Магазин Epic Games Store запустил весеннюю распродажу, которая продлится до 16 апреля. По словам разработчиков, к текущей акции можно применить зимние купоны и получить дополнительную скидку. Они прекратят действовать 1 мая.
Что можно прикупить со скидкой:
Что можно прикупить со скидкой:
- Red Dead Redemption 2 — 1 999,20 р. (было 2 499)
- Borderlands 3 — 999,50 р. (было 1 999)
- Detroit: Become Human — 1 465,20 р. (было 1 628)
- Control — 845 р. (было 1 299)
- The Outer Worlds — 1 299 р. (было 1 999)
- Metro Exodus — 800 р. (было 1 599)
- The Division 2 — 495 р. (было 1 499)
- Rainbow Six Siege — 400 р. (было 999)
- Foregone — 495 р. (было 549)
- Assassin’s Creed Odyssey — 660 р. (было 1 999)
- John Wick Hex — 360 р. (было 449)
- Hades — 480 р. (было 549)
- Beyond: Two Souls — 704 р. (было 782)
- Watch Dogs 2 — 600 р. (было 1 999)
- Far Cry New Dawn — 740 р. (было 1 849)
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