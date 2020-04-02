EGS

Магазин Epic Games Store запустил весеннюю распродажу, которая продлится до 16 апреля. По словам разработчиков, к текущей акции можно применить зимние купоны и получить дополнительную скидку. Они прекратят действовать 1 мая.

Что можно прикупить со скидкой:
С остальными предложениями вы сможете ознакомиться здесь. Помимо распродажи, в EGS до 9 апреля бесплатно раздаёт сразу четыре игры, среди которых Drawful 2, Gone Home и Hob.



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