В магазине Epic Games Store началась акция «Черная пятница». Игры и дополнения продают со скидками до 75 процентов. Собрали несколько интересных предложений.
Watch Dogs: Legion за 1875 р. вместо 2499
Действие игры происходит в недалёком будущем. Лондон переживает тяжёлые времена. Организуйте сопротивление, чтобы спасти город. Недалёкое будущее, Лондон переживает тяжёлые времена. Взламывайте технику, проникайте на защищённые объекты и сражайтесь.
STAR WARS: Squadrons за 1500 р. вместо 2499
Освойте искусство сражений на звёздных истребителях в реалистичном симуляторе полёта. Пристегните ремень и ощутите прилив адреналина в крови, участвуя в многопользовательских воздушных схватках от первого лица со своей эскадрильей. Новым пилотам предстоит полетать как за Новую Республику, так и за Империю, а также принять участие в стратегических космических битвах 5 на 5.
Mortal Shell за 1260 р. вместо 1400
Это беспощадный и глубоко проработанный ролевой боевик, который испытает ваш рассудок и стойкость в разрушенном мире. Пока остатки человечества увядают и гниют, фанатичные враги терзают руины. Они безжалостны, поэтому для выживания требуются незаурядные инстинкты, повышенная настороженность и прицельная меткость. Находите скрытые святилища фанатичных последователей и познайте своё истинное предназначение.
Control Ultimate Edition за 825 р. вместо 1649
Полное издание игры содержит основную игру и ранее выпущенные расширения «Основание» и «АМС» — в одном пакете по выгодной цене. Разрушающее присутствие захватило Федеральное бюро контроля… Только вы в силах остановить его. Весь мир становится вашим оружием в грандиозной битве со зловещим врагом в многомерных непредсказуемых условиях.
Crysis Remastered за 867 р. вместо 1331
Классический шутер от первого лица от Crytek возвращается с динамическим игровым процессом, режимом «песочницы» и захватывающими эпическими битвами. В игре вас ждёт обновленная графика, оптимизированная для оборудования нового поколения.
Death Stranding за 1750 р. вместо 3499
Сэм Бриджес должен отважиться преодолеть мир, трансформированный Петлёй смерти. Держа в своих руках бессвязные остатки нашего будущего, он отправляется в дорогу, чтобы восстановить связь между осколками мира.
В главных ролях: Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и Линдси Вагнер.
Акция продлится до 3 декабря, а со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru