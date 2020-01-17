Horace
В магазине Epic Games Store началась новая раздача. В ближайшую неделю EGS предлагает бесплатно скачать платформер Horace.

Незабываемая история о маленьком роботе, отправившемся навстречу большим приключениям. Игра Horace была создана всего двумя людьми. Это захватывающий платформер на 15 часов, который расширяет границы жанра благодаря глубокому повествованию и множеству забавных и ностальгических отсылок к поп-культуре.



Вам предстоит окунуться с головой в разнообразный геймплей, который представляет собой смесь метроидвании и 2D-платформера. Преодолевайте препятствия, открывайте новые способности вашего робота, играйте в различные мини-игры в стиле ретро и помогите Горацию найти свою семью.

    • «Поистине завораживающий приключенческий платформер с пиксельной графикой», — Kotaku UK
    • 9/10 «Имеет все шансы стать лучшим платформером в 2019 году», — Cub3d
    • «Душевное повествование заставляет вас стиснув зубы пробиваться через хардкорный геймплей, а потрясающий эстетический стиль и музыка навсегда врезаются в вашу память», — Escapist Magazine
    • 9/10 «Определенно одна из лучших инди-игр, в которые я играл в этом году», — Demon Gaming
    • 9,5/10 «Это одна из лучших игр 2019 года и одна из лучших независимых игр из всех, в которые я когда-либо играл», — Way too many games
    • 8,5/10 «Разработчики предлагают свое личное видение жанра платформеров, делая главную ставку на повествование», — Multiplayer.it
    • 8/10 «Уникальная, необычная и удивительная игра», — Everyeye.it - «Блестяще превосходит все ожидания», — PDVG
    • «Отличная игра, которая должна быть в коллекции каждого любителя игр», — Get Indie Gaming


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