В 2020 году компания Adobe полностью откажется от технологии Flash. Разработчики всех популярных браузеров уже убрали поддержку Flash частично, а к концу года полностью прекратят её.
В прошлом на основе Flash создавались мультфильмы, игры, анимация для сайтов, рекламные баннеры и даже целые интернет-ресурсы. Эта технология привлекала веб-мастеров почти безграничными возможностями и высокой скоростью загрузки кода, хотя она была беспощадна к потреблению ресурсов на устройстве, но что хуже всего — в ней было столько «дыр», что Adobe до сих пор приходится периодически выпускать патчи, которые закрывают десятки багов и уязвимостей.
«Архив интернета» решил спасти игры, созданные на базе Flash, они будут храниться на сайте archive.org/details/softwarelibrary_flash_showcase. Уже сейчас там можно найти тысячи Flash-игр и мультфильмов, в том числе культовые проекты, знакомые даже тем, у кого в девяностых и нулевых не было интернета (например, серия игр Yeti Sports).
В прошлом файлами с такими играми и мультиками обменивались в локальных сетях, на дисках, дискетах и винчестерах. Теперь их можно запускать прямо в браузере, но как это делать, если поддержка Flash повсеместно пропадёт? У «Архива интернета» нашлось изящное решение — Flash запускается через эмулятор Ruffle, в котором устаревший код преобразуется в более легковесный и безопасный HTML5.
«Архив интернета» ещё не до конца завершил разработку эмулятора и предупреждает, что полной совместимости со всеми возможностями Flash добиться не получится, однако большая часть исторически важного контента всё равно будет сохранена. И не столько для будущих поколений, столько для ностальгических ощущений.
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Мне кажется, так только Кузнецов может написать🤣🤦♂️
Уже лет 5, как отключал flash в браузере и проблем не испытывал. Все нормальные сайты давно переехали с него, а те, что случайно остались — точно не велика потеря!