В этом году россияне активнее вели социальные сети в новогодние праздники

По данным «Одноклассников», в новогодние праздники 2024 года активность пользователей в соцсетях была выше, чем за аналогичный период прошлого года. Только с 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 1,2 млрд виртуальных подарков, что на 27% больше, чем в прошлом году. За все новогодние праздники было подарено свыше 2,5 млрд подарков. Чаще всего подарки отправляли жители Московской области, Краснодарского края, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей.Интересно, что некоторые пользователи поздравили всех своих родных и друзей неоднократно — один пользователь ОК отправил 214 тыс. подарков в период с 30 декабря по 9 января. В среднем отправка одного подарка занимает до 1 секунды, при этом можно выбрать ряд получателей сразу.