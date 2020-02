Издание Mashable обратило внимание на относительно свежую социальную сеть Botnet. В ней под любыми постами ставят лайки и пишут одобрительные комментарии, при этом нет никакой ругани и порицания.



Кажется невероятным. Как это возможно?



Дело в том, что комментарии в Botnet оставляют не живые люди, а боты, настроенные исключительно позитивно. Их цель — хвалить любого человека, оставившего запись в этой соцсети. Им нравится даже трек Donʼt doubt ur vibe, который Илон Маск выложил на SoundCloud, что было бы странно для любого живого человека.



Соцсеть Botnet представляет из себя симбиоз Instagram и Twitter. Она была задумана как эксперимент, но сейчас позиционируется как площадка для одиноких людей, которым не хватает внимания и одобрения со стороны окружающих. В некотором роде это терапия, которая должна помочь разочаровавшемуся в жизни человеку вновь поверить в себя и свои возможности.





A new app known as 'Botnet' places you in a fake social network 'where you're the only human along with a million bots who are obsessed with you.' Here's how the bots responded to a real tweet from Elon Musk https://t.co/AkUrNV2tZn pic.twitter.com/vxcmn3rVmN