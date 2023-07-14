В Европе запретят продажи iPhone, если Тим Кук не выполнит одно условие. А мы и рады!

Еврокомиссия приняла новый закон, который ставит под удар продажи iPhone в странах ЕС через несколько лет. Об этом пишет Lifehacker.
Согласно источнику, речь идет о законе, который ранее уже анонсировался и который мы подробно обсудили вот в этом аналитическом материале. Если коротко: производителей смартфона обязывают перейти на съемные аккумуляторы, чтобы пользователи могли приобрести и заменить батарейку без особых навыков и специнструмента. Девайсы, которые до 2027 года не перейдут на новые нормы, будут запрещены к продаже в странах Евросоюза.
Новые правила распространяются на все портативные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Помимо этого, аккумуляторы придется маркировать: производитель будет наносить на них состав, информацию о переработке и QR-код со ссылкой на «паспорт» запчасти.
Поскольку ни один iPhone в истории компании Apple не имел съемного аккумулятора, а процесс его замены едва ли доступен обычному пользователю, продукция Apple рискует оказаться под запретом на большом и важном рынке ЕС. Скорее всего, компания подстроится и сделает аккумуляторы в iPhone съемными — а значит, пользоваться этим преимуществом смогут в том числе и россияне. Таким образом новый закон Евросоюза однозначно на руку пользователям в РФ.
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