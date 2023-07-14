В Европе запретят продажи iPhone, если Тим Кук не выполнит одно условие. А мы и рады!

Олег

iPhone


Еврокомиссия приняла новый закон, который ставит под удар продажи iPhone в странах ЕС через несколько лет. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, речь идет о законе, который ранее уже анонсировался и который мы подробно обсудили вот в этом аналитическом материале. Если коротко: производителей смартфона обязывают перейти на съемные аккумуляторы, чтобы пользователи могли приобрести и заменить батарейку без особых навыков и специнструмента. Девайсы, которые до 2027 года не перейдут на новые нормы, будут запрещены к продаже в странах Евросоюза.

Новые правила распространяются на все портативные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Помимо этого, аккумуляторы придется маркировать: производитель будет наносить на них состав, информацию о переработке и QR-код со ссылкой на «паспорт» запчасти.

Поскольку ни один iPhone в истории компании Apple не имел съемного аккумулятора, а процесс его замены едва ли доступен обычному пользователю, продукция Apple рискует оказаться под запретом на большом и важном рынке ЕС. Скорее всего, компания подстроится и сделает аккумуляторы в iPhone съемными — а значит, пользоваться этим преимуществом смогут в том числе и россияне. Таким образом новый закон Евросоюза однозначно на руку пользователям в РФ. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Lifehacker
Cсылки по теме:
Apple официально назвала дату, когда iOS окончательно превратится в Android
Вот почему Apple не даст нам ставить приложения мимо App Store. В законе ЕС есть лазейка
Android получил две полезные фичи, о которых владельцы iPhone могут только мечтать

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+567
pincher
Ну нафигачить это надо… ведь не будет пыле-влаго-защиты… не знаю кому как я против съемного аккума и если так уж приспичило, то не так и трудно поменять его просто аккуратненько🤔😅😅😅
Сегодня в 15:34
#
+40
zeidin pincher
Хотелось бы увидеть как вы в домашних условиях будете менять АКБ на сериях выше «Х». Желательно еще чтобы остаточную емкость верно отображало в настройках.
Сегодня в 15:44
#
+567
pincher zeidin
Я раз в 3-4 года могу обратиться и в сервис для замены, просто интересно как при съемном аккуме соблюсти защиту от влаги и пыли 🤔
Сегодня в 15:49
#
+567
pincher pincher
Скорей всего ответ «ни как»!
Сегодня в 15:50
#
tellurian
+4864
tellurian pincher
Через 3-4 года многие сменять айфон. И это уже проблема нового владельца будет :)
Сегодня в 16:57
#
+567
pincher zeidin
Так же как и на 5-ке и на 8-ке с помощью набора который стоит от 300-800₽
Сегодня в 15:57
#
+567
pincher pincher
Ну на фиг*
Сегодня в 15:44
#
Tigrolik
+596
Tigrolik
Оригинальный аккумулятор будет стоить пол цены нового айфона.
2 часа назад в 18:04
#
+4713
Carter_Mayers
Хрен знает, ношу менять в хороший сервис, которому доверяю. Даже если бы и умел и мог, никогда сам в своё устройство не полезу. Проще деньги заплатить, чтобы и всё отображалось как надо и влагозащиту не терять и самое главное, только оригинальный АКБ.
P.S. Друг тут недавно устроил «очумелые ручки» сделал конечно сам с виду хорошо, но видимо аккумулятор ***но попался или брак. Вздулся через несколько дней, ещё и крышку не плохо так приподнял заднюю. Вот честно, скупой платит дважды, всё равно потом в сервис пошёл нормальный и там поменял))))))
час назад в 18:14
#
+4713
Carter_Mayers Дмитрий Могучев
12 Pro Max, сам когда менял на что не знаю. Судя по всему какой-нибудь популярный аналог. Потом менял в сервисе за 7500 на оригинальный АКБ
48 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+113
Дмитрий Могучев Carter_Mayers
А остаточную ёмкость правильно показывает ? Я просто поменял в сервисе , плату перепаяли. Но ёмкость уже 85% хотя месяц прошёл где то. Но судя по ощущениям там явно не 85, а больше.
13 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5460
Вася Вотафаков
Вангую что аккум будет просто пристегиваться поверх к телефону.
35 минут назад
#