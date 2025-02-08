В Финском заливе порвался кабель. Как это повлияет на интернет в России?

«Ростелеком» сообщил, что в Финском заливе произошёл обрыв подводного кабеля. Сейчас ведутся ремонтные работы под контролем финского сторожевого судна Turva.
«Береговая охрана Финского залива контролирует выполнение Закона об ИЭЗ и условиях использования ИЭЗ в Финском заливе, где ведутся работы по ремонту оборванного российского кабеля российским судном», — сообщили власти Финляндии.
Это не первый случай повреждения кабеля «Ростелекома» в Финском заливе. В 2023 году произошло то же самое, тогда авария не сказалась на работоспособности инфраструктуры, связывающей Кингисепп в Ленобласти с Калининградом.