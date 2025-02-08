В Финском заливе порвался кабель. Как это повлияет на интернет в России?







«Ростелеком» сообщил, что в Финском заливе произошёл обрыв подводного кабеля. Сейчас ведутся ремонтные работы под контролем финского сторожевого судна Turva. «Ростелеком» сообщил, что в Финском заливе произошёл обрыв подводного кабеля. Сейчас ведутся ремонтные работы под контролем финского сторожевого судна Turva. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides По словам пресс-службы Ростелекома, на абонентов эта авария никак не повлияла. Ремонтные работы будут завершены на следующей неделе.



По словам пресс-службы Ростелекома, на абонентов эта авария никак не повлияла. Ремонтные работы будут завершены на следующей неделе.

«Береговая охрана Финского залива контролирует выполнение Закона об ИЭЗ и условиях использования ИЭЗ в Финском заливе, где ведутся работы по ремонту оборванного российского кабеля российским судном», — сообщили власти Финляндии.



Это не первый случай повреждения кабеля «Ростелекома» в Финском заливе. В 2023 году произошло то же самое, тогда авария не сказалась на работоспособности инфраструктуры, связывающей Кингисепп в Ленобласти с Калининградом.