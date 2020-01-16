Fortnite

Студия Epic Games в своей королевской битве Fortnite задействовала все преимущества чипа A12X. Теперь, благодаря технологии ProMotion, у владельцев iPad Pro 2018 года появилась возможность играть в режиме с частотой кадров 120 FPS.

Ранее пользователям была доступна максимальная частота 60 FPS. Помимо этого, в мобильной версии игры была улучшена поддержка геймпадов Xbox One и PS4, а именно теперь добавлена возможность нажатия на стики.

Обновление под номером 11.40 также содержит и другие изменения:
  • Встречайте новую модификацию: тяжёлый автомат снова в игре.
  • Чтобы улучшить оружие при помощи машин для улучшения потребуется меньше материалов.
  • В боевой лаборатории появились новые предметы: пистолет «Бретёр», ударная граната, импульсная граната.
  • Исправления ошибок.

Fortnite можно скачать бесплатно в App Store. Игра доступна на устройствах с процессором A8X и новее.



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Источник:

Epic Gmes Epic Gmes

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