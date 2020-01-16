Студия Epic Games в своей королевской битве Fortnite задействовала все преимущества чипа A12X. Теперь, благодаря технологии ProMotion, у владельцев iPad Pro 2018 года появилась возможность играть в режиме с частотой кадров 120 FPS.
Ранее пользователям была доступна максимальная частота 60 FPS. Помимо этого, в мобильной версии игры была улучшена поддержка геймпадов Xbox One и PS4, а именно теперь добавлена возможность нажатия на стики.
Обновление под номером 11.40 также содержит и другие изменения:
Fortnite можно скачать бесплатно в App Store. Игра доступна на устройствах с процессором A8X и новее.
Ранее пользователям была доступна максимальная частота 60 FPS. Помимо этого, в мобильной версии игры была улучшена поддержка геймпадов Xbox One и PS4, а именно теперь добавлена возможность нажатия на стики.
Обновление под номером 11.40 также содержит и другие изменения:
- Встречайте новую модификацию: тяжёлый автомат снова в игре.
- Чтобы улучшить оружие при помощи машин для улучшения потребуется меньше материалов.
- В боевой лаборатории появились новые предметы: пистолет «Бретёр», ударная граната, импульсная граната.
- Исправления ошибок.
Fortnite можно скачать бесплатно в App Store. Игра доступна на устройствах с процессором A8X и новее.
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А то я прочитал и подумал, что на компе, хотя там и так это было. Т_Т