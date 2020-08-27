Epic Games выпустила крупное обновление игры Fortnite — Season 4 Chapter 2. Оно доступно на всех поддерживаемых платформах за исключением iOS, iPadOS и macOS.
В новом сезоне игрокам доступны результаты сотрудничества Epic Games с Marvel. Появились новые герои из произведений Marvel, дополнительные награды, оружие, достопримечательности и обновлённые локации. Например, при покупке пасса для входа в бой игроки получают нового персонажа Тора, которого можно использовать в игре. Кроме того, на острове теперь повсеместно встречаются всевозможные отсылки к вселенной Marvel.
Новый сезон Fortnite доступен только на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, GeForce Now и Android. Обладатели устройств на этих платформах могут играть друг с другом онлайн.
Возможности кроссплатформенного мультиплеера в Fortnite с выпуском этого обновления были закрыты для пользователей устройств Apple. На iPhone, iPad и Mac игра не была обновлена, поэтому в ней не появилось никаких нововведений, а также пропала возможность сражаться с пользователями других устройств.
Fortnite по-прежнему запускается и работает на устройствах Apple, но в сильно ограниченном режиме. Помимо того, что в игре нет обновления и кроссплатформенного мультиплеера, исчезли ежедневные задания и меню с пассом для боёв, а также больше не начисляются очки за опыт при успешном прохождении боёв и разблокировке новых персонажей. Как отмечают пользователи, контент, купленный в Season 4 Chapter 2 на других платформах, не отображается в игре на устройствах Apple.
Epic Games и Apple в настоящий момент судятся из-за Fortnite. Apple удалила эту игру из App Store за нарушение правил продажи цифровых товаров. На Mac игра по-прежнему доступна, но Epic Games решила не обновлять её и для этих устройств.
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Эпик пришли в чужой магазин со своим самоваром.
Главное не забывать об этом правильно когда будут выкидывать из чужой страны в которую они пришли продавать свои изделия. И не бежать жаловаться президенту чтобы повлиял на ситуацию.
А так да, правильно, в жопу мнение пользователей главное прибыль.
Мы очень часто обманываемся видимостью правильного.