В Gemini на iOS появилось то, чего все давно ждали

Олег

Gemini


Компания Google представила новую полезнейшую опцию своего приложения Gemini для iPhone и iPad. Полезность утилиты выходит на совершенно новый уровень.

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Согласно источнику, теперь Gemini умеет работать в режиме Live View. Это значит, что пользователь может включить камеру и показывать нейросети все что его окружает в реальном времени. ИИ будет определять, что именно попадает в объектив, и рассказывать об этом. Также Gemini может на ходу исправить вас, если вы неправильно назвали предмет или строение.

Помимо этого, теперь можно включить скринкаст и показать нейросети содержимое своего экрана — например, веб-сайт или отрывок из фильма онлайн. Gemini расскажет все что знает об увиденных объектах.

Нововведения начинают развертываться по всему миру с сегодняшнего дня. Они будут крайне полезны не только обычным пользователям, но и слабовидящим, так как Gemini может озвучивать в реальном времени все что видит вокруг. Такое применение нейросетей наиболее близко к тому, чего хотели добиться создатели Humane AI Pin и других подобных гаджетов

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3999
kardigan
Ipad что на фото… сколько ему стукнуло годков?!
Сегодня в 14:52
#
kardigan
+3999
kardigan Олег Воронин
Понял, похож на планшет второго поколения-рамки просто жуть( отвык уже
Сегодня в 15:47
#
Олег Воронин
+2378
Олег Воронин kardigan
Дома есть Pro 12,9 M1 — рамки один в один как на mini 6)) приложил, сравнил. Просто ввиду маленький диагонали кажутся толстыми.
В планшете вообще не должно быть тонких рамок, держать-то за что?
Сегодня в 16:13
#