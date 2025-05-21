В Gemini на iOS появилось то, чего все давно ждали

Компания Google представила новую полезнейшую опцию своего приложения Gemini для iPhone и iPad. Полезность утилиты выходит на совершенно новый уровень.
Помимо этого, теперь можно включить скринкаст и показать нейросети содержимое своего экрана — например, веб-сайт или отрывок из фильма онлайн. Gemini расскажет все что знает об увиденных объектах.
Нововведения начинают развертываться по всему миру с сегодняшнего дня. Они будут крайне полезны не только обычным пользователям, но и слабовидящим, так как Gemini может озвучивать в реальном времени все что видит вокруг. Такое применение нейросетей наиболее близко к тому, чего хотели добиться создатели Humane AI Pin и других подобных гаджетов.
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