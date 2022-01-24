



В этом году вступит в силу закон, отменяющий обязательный техосмотр транспортных средств. Тем не менее некоторые автомобили всё равно будет необходимо направлять на эту процедуру, чтобы не получить штраф.



Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин разъяснил, каких автомобилей не касается норма об отмене техосмотра:





Грузовые автомобили

Автомобили, находящиеся на балансе юрлиц и ИП

Автомобили, в чью конструкцию были внесены изменения

Автомобили, произведённые более четырёх лет назад

Автомобили, которые используются для перевозки пассажиров

Личный автотранспорт, используемый в служебных целях

Техосмотр таких автомобилей будет заключаться в «проверке основных компонентов транспортных средств на предмет их соответствия техсостоянию». Диагностическая карта будет изготавливаться в электронном виде, а у сотрудников ГИБДД будет доступ к базе данных, где содержатся такие карты. С 1 марта 2022 года за управление автомобилем, который должен был пройти техосмотр, без наличия такой карты у водителя вводится ответственность в виде штрафа 2 тысячи рублей. В течение суток провинившийся водитель может быть оштрафован лишь один раз.





