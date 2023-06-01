В «ГЛОНАССе» посоветовали пользоваться бумажным атласом





На протяжении нескольких недель в Москве глючат системы спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС и другие). Власти намеренно вносят помехи в геолокацию, чтобы препятствовать полётам беспилотников.



Издание Daily Storm побеседовало с пресс-секретарём НП «ГЛОНАСС» Ярославом Федосеевым и тот дал несколько полезных советов. По словам Федосеева, если человек давно живёт в Москве, то должен знать свой город наизусть, поэтому для перемещения ему не нужны карты. Если потребность в картах всё же возникла, Федосеев советует по старинке воспользоваться бумажным атласом.



В Hi-Tech Mail.ru вспомнили, что существует электронный вариант атласа Москвы. В отличие от бумажного, он бесплатный и содержит более актуальную информацию. Также можно пользоваться картами и справочниками (2ГИС, «Карты Google», «Яндекс Карт»). Даже без навигации они показывают дороги, здания и адреса организаций, а если скачать офлайн-версию, ими можно пользоваться и без интернета.

