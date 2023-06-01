В «ГЛОНАССе» посоветовали пользоваться бумажным атласом

Александр



На протяжении нескольких недель в Москве глючат системы спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС и другие). Власти намеренно вносят помехи в геолокацию, чтобы препятствовать полётам беспилотников.

Издание Daily Storm побеседовало с пресс-секретарём НП «ГЛОНАСС» Ярославом Федосеевым и тот дал несколько полезных советов. По словам Федосеева, если человек давно живёт в Москве, то должен знать свой город наизусть, поэтому для перемещения ему не нужны карты. Если потребность в картах всё же возникла, Федосеев советует по старинке воспользоваться бумажным атласом.

В Hi-Tech Mail.ru вспомнили, что существует электронный вариант атласа Москвы. В отличие от бумажного, он бесплатный и содержит более актуальную информацию. Также можно пользоваться картами и справочниками (2ГИС, «Карты Google», «Яндекс Карт»). Даже без навигации они показывают дороги, здания и адреса организаций, а если скачать офлайн-версию, ими можно пользоваться и без интернета.

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Комментарии

+541
pincher
Отключим интернет-выйдем на улицу, отключим электричество-перейдем на свечи и кукольные телевизоры(вместо 📺), пахать будем не тракторами, а мотыгами и т.д. Что за тупой и бесполезный совет! А еще и пресс-секретарь 🤨🤨🤔🤔🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
40 минут назад
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