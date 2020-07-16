





Компания Google подготовила крупное обновление почтового сервиса Gmail. Часть пользователей получит доступ к новым возможностям со дня на день.Google преобразовала Gmail из почтового сервиса в объединённое приложение с интеграцией нескольких других сервисов, в том числе Docs, Drive, Keep, Chat, Rooms и Meet. Непосредственно в Gmail можно будет работать с документами (в том числе совместно с коллегами), а также общаться в текстовой переписке и даже видеочате. Google утверждает, что такая тесная интеграция, как пример, позволяет быстро присоединяться к видеозвонку из чата, перетаскивать переписку в почту и тут же создавать задание на основе сообщения в чате.На столь кардинальные изменения в Gmail компанию Google натолкнуло развитие сервиса Office 365, который Microsoft старается превратить в максимально универсальный инструмент для бизнеса. Недавно он был переименован в Microsoft 365 и получил встроенную поддержку видеочатов, которые стали невероятно популярны из-за коронавирусной самоизоляции. Кроме того, различные сервисы Google и так взаимодействуют друг с другом, но дружелюбной для пользователя интеграции у них до сих пор не предусмотрено.Интеграция различных сервисов Google в почтовом клиенте будет реализована как в веб-версии Gmail, так и мобильных приложениях для Android и iOS.По словам Google, на этой неделе доступ к обновлённой версии Gmail появится у части корпоративных пользователей в рамках подписки на сервис G Suite. Позже в этом году доступ получат оставшиеся клиенты G Suite, а в дальнейшем некоторые из этих нововведений могут перейти в версию Gmail для обычных пользователей.