В Gmail появилось нововведение, которое пригодится каждому

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Маленькая галочка, а сколько пользы.Речь идет о безопасности получаемых писем. Нередко мошенники маскируются под представителей известных компаний. Теперь пользователи почты на Android и iOS смогут видеть синюю галочку подлинности рядом с именами отправителей. Если маркировка отсутствует, письмо может оказаться рассылкой мошенников.Новая функция создана по стандарту Brand Indicators for Message Identification и подтверждается сертификатом Verified Mark Certificate. Отправители проходят проверку на зарегистрированный товарный знак, что усложняет злоумышленникам выдать себя за знаменитый бренд.Стоит отметить, что галочки видны только в официальном приложении Gmail. Пользователи сторонних почтовых клиентов, не смогут воспользоваться этой функцией.Развертывание проверенной синей галочки происходит постепенно. В течение следующих двух недель опция станет доступна для всех пользователей.