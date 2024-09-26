В Gmail появилось нововведение, которое пригодится каждому

Артем
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Маленькая галочка, а сколько пользы.

Речь идет о безопасности получаемых писем. Нередко мошенники маскируются под представителей известных компаний. Теперь пользователи почты на Android и iOS смогут видеть синюю галочку подлинности рядом с именами отправителей. Если маркировка отсутствует, письмо может оказаться рассылкой мошенников.

Новая функция создана по стандарту Brand Indicators for Message Identification и подтверждается сертификатом Verified Mark Certificate. Отправители проходят проверку на зарегистрированный товарный знак, что усложняет злоумышленникам выдать себя за знаменитый бренд.

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Стоит отметить, что галочки видны только в официальном приложении Gmail. Пользователи сторонних почтовых клиентов, не смогут воспользоваться этой функцией.

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Развертывание проверенной синей галочки происходит постепенно. В течение следующих двух недель опция станет доступна для всех пользователей.
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Источник:
Google
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