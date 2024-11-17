В Gmail скоро появятся функция подмены почтового адреса на временный







Портал Android Authority обнаружил в коде новой версии приложения Gmail для Android строки кода и ссылки на ещё неанонсированную функцию Shield Email.

Портал Android Authority обнаружил в коде новой версии приложения Gmail для Android строки кода и ссылки на ещё неанонсированную функцию Shield Email.

Судя по всему, Google готовится представить временные адреса почты, которые пользователи смогут передавать третьим лицам с целью обеспечения безопасности. Работать эта фича будет следующим образом: все письма с временной почты будут пересылаться на обычный почтовый ящик пользователя. При желании такие адреса можно будет удалять, но отправлять письма с временных ящиков не получится. Судя по всему, Google готовится представить временные адреса почты, которые пользователи смогут передавать третьим лицам с целью обеспечения безопасности. Работать эта фича будет следующим образом: все письма с временной почты будут пересылаться на обычный почтовый ящик пользователя. При желании такие адреса можно будет удалять, но отправлять письма с временных ящиков не получится. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным Android Authority, Google разрешит пользователям заводить несколько защищенных адресов одновременно. К сожалению, сроки запуска этой функции пока не раскрываются.