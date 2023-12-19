В Google Chrome для Android сменился дизайн — браузер стал красивее и функциональнее

Олег

Chrome


Компания Google обновила свой браузер Chrome для Android. Об этом пишет 9to5Google.

В апдейте замечено два больших нововведения, связанных с внешним видом браузера. Первое — динамические цвета на планшетах. Теперь Chrome на больших дисплеях выглядит единым со всей системой, так как его визуальная часть автоматически подстраивается под персональные настройки ОС.

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Chrome

Второе нововведение — избранные вкладки и часто посещаемые сайты, которые отображаются на главной странице Chrome. Ранее значки были собраны в два ряда, и вмещают восемь ссылок. Теперь же на месте этого блока появилась «карусель» ссылок, которые прокручиваются в один ряд из-за края экрана. Если дисплей достаточно широкий (например, на планшете), все сайты показываются в один ряд.

Нововведения появились в версии Chrome 120 и постепенно придут на все совместимые Android-устройства. 

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Источник:
9to5Google
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