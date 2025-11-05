Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В Google Chrome наконец-то появился режим ИИ для iOS и Android

Фархад

Chrome

Компания Google официально анонсировала масштабное обновление приложения Chrome для iPhone, iPad и Android-устройств. Главное нововведение — специальная кнопка для запуска «Режима ИИ», которая полностью соответствует десктопной версии Chrome.

Новый «Режим ИИ» расположен под строкой поиска Google, рядом с кнопкой «Режима инкогнито». Он обеспечивает более быстрый поиск на основе ИИ Gemini в Chrome. Google заявляет, что ИИ может отвечать на более сложные вопросы, состоящие из нескольких частей, и запоминать ответы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновить или скачать приложение Chrome для iOS и Android можно бесплатно. Кнопка с «Режимом ИИ» должна появиться у всех пользователей в 160 странах уже в ближайшее время.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как добавить скрытые рамки в интерфейс iOS 26.1
В России появятся особые SIM-карты
Дешёвый MacBook с процессором от iPhone: что известно о будущей новинке Apple?

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии