В Google Chrome наконец-то появился режим ИИ для iOS и Android

Компания Google официально анонсировала масштабное обновление приложения Chrome для iPhone, iPad и Android-устройств. Главное нововведение — специальная кнопка для запуска «Режима ИИ», которая полностью соответствует десктопной версии Chrome.
Новый «Режим ИИ» расположен под строкой поиска Google, рядом с кнопкой «Режима инкогнито». Он обеспечивает более быстрый поиск на основе ИИ Gemini в Chrome. Google заявляет, что ИИ может отвечать на более сложные вопросы, состоящие из нескольких частей, и запоминать ответы.