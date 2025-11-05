В Google Chrome наконец-то появился режим ИИ для iOS и Android







Компания Google официально анонсировала масштабное обновление приложения Chrome для iPhone, iPad и Android-устройств. Главное нововведение — специальная кнопка для запуска «Режима ИИ», которая полностью соответствует десктопной версии Chrome.

Новый «Режим ИИ» расположен под строкой поиска Google, рядом с кнопкой «Режима инкогнито». Он обеспечивает более быстрый поиск на основе ИИ Gemini в Chrome. Google заявляет, что ИИ может отвечать на более сложные вопросы, состоящие из нескольких частей, и запоминать ответы.

Обновить или скачать приложение Chrome для iOS и Android можно бесплатно. Кнопка с «Режимом ИИ» должна появиться у всех пользователей в 160 странах уже в ближайшее время.