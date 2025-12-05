Top.Mail.Ru

В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Олег
Chrome

Компания Google добавила в свой десктопный браузер Chrome функцию Split View. Она позволяет открыть сразу две вкладки внутри одного окна и работать с ними одновременно. Вот как воспользоваться новым режимом:

  • Обновите Chrome до последней версии
  • Откройте минимум две вкладки
  • На одной из них нажмите ПКМ и выберите «Добавить вкладку в режиме Split View»
Chrome
  • Во второй половине окна выберите, какую вкладку хотите открыть рядом
  • Чтобы управлять сдвоенной вкладкой, снова нажмите на нее ПКМ, либо используйте кнопку управления слева от адресной строки.
Chrome

Сдвоенная вкладка будет отображаться в верхней части среди других вкладок, так что можно переключаться между всеми и не терять «спарку». Быстро закрыть одну вкладку в Split View можно кнопкой «крестика» в ее нижнем углу. 

0
