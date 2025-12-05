В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Компания Google добавила в свой десктопный браузер Chrome функцию Split View. Она позволяет открыть сразу две вкладки внутри одного окна и работать с ними одновременно. Вот как воспользоваться новым режимом:
- Обновите Chrome до последней версии
- Откройте минимум две вкладки
- На одной из них нажмите ПКМ и выберите «Добавить вкладку в режиме Split View»
- Во второй половине окна выберите, какую вкладку хотите открыть рядом
- Чтобы управлять сдвоенной вкладкой, снова нажмите на нее ПКМ, либо используйте кнопку управления слева от адресной строки.
Сдвоенная вкладка будет отображаться в верхней части среди других вкладок, так что можно переключаться между всеми и не терять «спарку». Быстро закрыть одну вкладку в Split View можно кнопкой «крестика» в ее нижнем углу.