Google Chrome Браузеры

В Google Chrome появилось новое красивейшее оформление. Как его попробовать?

Олег

Chrome


Разработчики компании Google начали тестировать новую функцию визуального оформления браузера Chrome. На это обратил внимание пользователь форума Reddit.

Согласно Reddit-посту человека с ником u/Leopeva64-2, в браузере Google Chrome Canary появилась новая настройка. Она отвечает за визуальное оформление элементов окна, в частности за цвет панели закладок, «шапки», вкладок и омнибокса. Если включить эту функцию, цветовое оформление этих элементов начнет подстраиваться под текущие обои новой вкладки (домашней страницы). Система считывает приоритетный оттенок изображения и окрашивает им элементы окна браузера.

Стоит отметить, что, если активировать автосмену обоев, то можно постоянно наблюдать новый цвет оформления окна. 



Пользователи Chrome Canary могут активировать экспериментальную функцию по адресу:
chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction 
После включения тумблера нужно перезагрузить браузер. Кроме того, доступно дополнение к этой настройке по адресу
chrome://flags/#ntp-comprehensive-theming
Оно добавит больше цветных элементов на домашний экран Chrome.

На данном этапе фишка проходит тестирование. Если результаты окажутся удовлетворительными, то Google внедрит новые настройки в релизную версию Chrome. 

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Источник:
Reddit
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Комментарии

+436
samOsebe
нашел однажды тему спокойную для глаз, и уже много лет кочует она из компа в комп.
2 часа назад в 18:34
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