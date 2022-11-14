В Google Chrome появилось новое красивейшее оформление. Как его попробовать?



Разработчики компании Google начали тестировать новую функцию визуального оформления браузера Chrome. На это обратил внимание пользователь форума Reddit.



Согласно Reddit-посту человека с ником u/Leopeva64-2, в браузере Google Chrome Canary появилась новая настройка. Она отвечает за визуальное оформление элементов окна, в частности за цвет панели закладок, «шапки», вкладок и омнибокса. Если включить эту функцию, цветовое оформление этих элементов начнет подстраиваться под текущие обои новой вкладки (домашней страницы). Система считывает приоритетный оттенок изображения и окрашивает им элементы окна браузера.



Стоит отметить, что, если активировать автосмену обоев, то можно постоянно наблюдать новый цвет оформления окна.







Пользователи Chrome Canary могут активировать экспериментальную функцию по адресу:

chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction

После включения тумблера нужно перезагрузить браузер. Кроме того, доступно дополнение к этой настройке по адресу

chrome://flags/#ntp-comprehensive-theming

Оно добавит больше цветных элементов на домашний экран Chrome.



На данном этапе фишка проходит тестирование. Если результаты окажутся удовлетворительными, то Google внедрит новые настройки в релизную версию Chrome.