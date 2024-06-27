В Google Chrome встроили три неочевидных, но очень полезных кнопки. Вот как их найти



Google обновила свой мобильный браузер Chrome, прокачав его адресную строку. Об этом компания пишет в своем блоге.



Согласно источнику, адресная строка в Chrome для смартфонов и планшетов становится многофункциональной — теперь она понимает не только веб-адреса и поисковые запросы. Приложение с сегодняшнего дня позволяет совершать звонки, прокладывать маршруты и читать отзывы. Всё это стало расширением функции Chrome Action, представленной в 2020 году.









Фото: Google



Пользоваться нововведениями очень легко, хотя не каждый догадается, что так тоже можно: просто введите название какого-то заведения, компании или магазина, и выпадающее меню тут же предложит позвонить туда, проложить маршрут или почитать отзывы об этом месте в сервисах Google. Перечисленные и некоторые другие новые функции уже доступны пользователям Android, а на iOS выйдут чуть позже. Пользоваться нововведениями очень легко, хотя не каждый догадается, что так тоже можно: просто введите название какого-то заведения, компании или магазина, и выпадающее меню тут же предложит позвонить туда, проложить маршрут или почитать отзывы об этом месте в сервисах Google. Перечисленные и некоторые другие новые функции уже доступны пользователям Android, а на iOS выйдут чуть позже.