В Google Chrome встроили три неочевидных, но очень полезных кнопки. Вот как их найти

Олег

Chrome


Google обновила свой мобильный браузер Chrome, прокачав его адресную строку. Об этом компания пишет в своем блоге.

Согласно источнику, адресная строка в Chrome для смартфонов и планшетов становится многофункциональной — теперь она понимает не только веб-адреса и поисковые запросы. Приложение с сегодняшнего дня позволяет совершать звонки, прокладывать маршруты и читать отзывы. Всё это стало расширением функции Chrome Action, представленной в 2020 году.

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Chrome
Фото: Google

Пользоваться нововведениями очень легко, хотя не каждый догадается, что так тоже можно: просто введите название какого-то заведения, компании или магазина, и выпадающее меню тут же предложит позвонить туда, проложить маршрут или почитать отзывы об этом месте в сервисах Google. Перечисленные и некоторые другие новые функции уже доступны пользователям Android, а на iOS выйдут чуть позже. 

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Источник:
Google
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