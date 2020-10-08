





Google обновила свой текстовой редактор «Документы», добавив в него функцию упоминания. Ранее в веб-приложении символ «@» не имел привязки к какой-либо функции. Теперь его введение вызывает раскрывающиеся меню, которое позволит вставлять контакт человека прямо в документ.Важно отметить, что, в отличие от упоминаний в Instagram или Twitter, упоминания в Документах не предназначены для того, что привлечь чье-либо внимание. Вместо этого пользователи смогут ссылаться в тексте на кого-либо.Новое всплывающее окно будет содержать ссылки на Google Контакты и Gmail. Помимо этого, с помощью новых упоминаний можно будет поделиться созданным документом.Как и в случае со всеми остальными обновлениями, Google разворачивает новую функцию постепенно, поэтому она может быть еще не доступна для некоторых пользователей. По словам компании, обновление сначала получат бизнес-аккаунты GSuite и владельцы учетных записей для образовательных учреждений.