В «Google Фото» появилась коллекция «Лучшее весной 2021». Это очередная выборка в рамках новой функции для съемок памятных событий. На коллекцию обратил внимание ресурс 9to5Google.Google ранее уже анонсировала персонализированные подборки из личных фотографий и видеороликов. Но это не просто случайные снимки и видео, объединенные вместе — отбором материала для коллекций занимается автоматизированная нейросеть компании. Они должны появляться у всех пользователей сервиса примерно в одно и то же время несколько раз в год, при этом у каждого подборки, конечно же, разные — их содержимое анализируется и комбинируется искусственным интеллектом. Google утверждает, что нейросеть выбирает самые лучшие и удачные снимки, а при сортировке их внутри подборки учитывает геолокацию и условия, при которых они были сделаны. В результате получаются небольшие, складные персонализированные фильмы. В начале весны пользователи «Google Фото» уже получили коллекцию «Лучшее зимой 2020».Зарубежные журналисты и блогеры попробовали проанализировать выборки и понять, чем руководствуется ИИ при сортировке снимков. Однако никаких особых правил они выявить не смогли, кроме одного — на большинстве снимков и роликов, отобранных нейросетью, была хорошая солнечная погода. Кроме того, они обнаружили, что «сезонная коллекция» появляется у разных пользователей в разное время. Вы можете проверить, собрала ли Google для вас персональную подборку и написать об в комментариях.Что-то подобное уже несколько лет есть в смартфонах и планшетах Apple. Встроенное приложение «Фото» генерирует подборки «Воспоминания» из собственных альбомов пользователя и составляет из них небольшие фильмы. Обычно «Воспоминания» приходят спустя год после создания фотографий, которые в ней собраны. Чаще всего устройство привязывает персонализированные подборки не к временам года, а к определенным конкретным событиям из жизни владельца.