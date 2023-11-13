В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке

Олег

Фото: Phone Arena

Фото: Phone Arena

Компания Google начала распространять новую опцию Photo Stack для всех пользователей. Об этом пишет Phone Arena.

Мы уже рассказывали об этом нововведении, когда оно проходило бета-тестирование. Главная цель Photo Stack — группировка одинаковых или схожих фотографий в «стопки», чтобы пользователю было проще ориентироваться в медиатеке. Приложение понимает, что определенные снимки были сделаны примерно в одно и то же время в одном и том же месте, и собирает их в стопку — ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Чтобы фича заработала, её надо включить вручную. Откройте настройки «Google Фото» и включите тумблер «Собирать похожие фотографии». Если функция отсутствует в вашем смартфоне, нужно немного подождать и своевременно обновлять приложение. 

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS
Нововведение Google Chrome поможет навсегда забыть о тормозах и глюках браузера
Google заблокировала два полезных приложения OneUI на смартфонах Samsung Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

Яндекс разрешил использовать все Станции в качестве обычных Bluetooth-колонок
Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим
Пользователи Android и iOS наконец cмогут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp
Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии