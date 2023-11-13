В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке

Фото: Phone Arena



Компания Google начала распространять новую опцию Photo Stack для всех пользователей. Об этом пишет Phone Arena.



Мы уже



Компания Google начала распространять новую опцию Photo Stack для всех пользователей. Об этом пишет Phone Arena.Мы уже рассказывали об этом нововведении, когда оно проходило бета-тестирование. Главная цель Photo Stack — группировка одинаковых или схожих фотографий в «стопки», чтобы пользователю было проще ориентироваться в медиатеке. Приложение понимает, что определенные снимки были сделаны примерно в одно и то же время в одном и том же месте, и собирает их в стопку — ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.



Чтобы фича заработала, её надо включить вручную. Откройте настройки «Google Фото» и включите тумблер «Собирать похожие фотографии». Если функция отсутствует в вашем смартфоне, нужно немного подождать и своевременно обновлять приложение.