В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке

Фото: Phone Arena
Компания Google начала распространять новую опцию Photo Stack для всех пользователей. Об этом пишет Phone Arena.
Мы уже рассказывали об этом нововведении, когда оно проходило бета-тестирование. Главная цель Photo Stack — группировка одинаковых или схожих фотографий в «стопки», чтобы пользователю было проще ориентироваться в медиатеке. Приложение понимает, что определенные снимки были сделаны примерно в одно и то же время в одном и том же месте, и собирает их в стопку — ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.
Компания Google начала распространять новую опцию Photo Stack для всех пользователей. Об этом пишет Phone Arena.
Мы уже рассказывали об этом нововведении, когда оно проходило бета-тестирование. Главная цель Photo Stack — группировка одинаковых или схожих фотографий в «стопки», чтобы пользователю было проще ориентироваться в медиатеке. Приложение понимает, что определенные снимки были сделаны примерно в одно и то же время в одном и том же месте, и собирает их в стопку — ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.
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Чтобы фича заработала, её надо включить вручную. Откройте настройки «Google Фото» и включите тумблер «Собирать похожие фотографии». Если функция отсутствует в вашем смартфоне, нужно немного подождать и своевременно обновлять приложение.
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