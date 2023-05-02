В «Google Фото» появилась полезнейшая возможность. iPhone так не умеет до сих пор

Олег

Google Фото

Фото: 9to5Google

Компания Google объявила о новой функции в своем сервисе «Google Фото». Об этом сообщает 9to5Google.

Тенденция последних лет показывает, что пользователи смартфонов всё реже вручную сортируют свои фотографии, и всё чаще предпочитают пользоваться поиском и другими встроенными алгоритмами для сортировки по параметрам. Apple и Google старательно развивают нейросетевую обработку медиатеки, чтобы предоставить такие возможности; и теперь «Google Фото» вырвался вперед.

Согласно источнику, в сервисе появилась поддержка сложных поисковых запросов. Google описывает это как «более мощный поиск». Например, «Фото» теперь понимает команды вроде «красочный закат», «мирный сад», «тихий вечер». Кроме того, подобные запросы можно делать и с людьми, если они ранее были отмечены вами по именам: к примеру, приложение поймет фразу «Алиса и Стив на пляже» и покажет всё правильно.

Несмотря на то, что Apple каждый год хвастается нейросетевым поиском в нативном приложении «Фото» на iOS, оно до сих пор часто промахивается при поисковых запросах или вовсе не находит ничего. «Google Фото» в этом плане гораздо удобнее.

Функция распознавания сложных поисковых запросов пока что работает в веб-версии «Google Фото» и развертывается постепенно, так что возможно вам придется подождать несколько дней, если она до сих пор отсутствует. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Tigrolik
+571
Tigrolik
Улыбнуло)
час назад в 14:58
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