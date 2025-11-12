В «Google Фото» появились расширенные ИИ-возможности





Компания Google расширила возможности искусственного интеллекта в приложении «Google Фото», добавив набор новых инструментов для редактирования и работы с фотографиями. Среди ключевых нововведений — персонализированное редактирование изображения людей на фото, расширенный поиск на естественном языке и новые стили преобразования снимков.

Одной из самых впечатляющих новых функций стало персонализированное редактирование, позволяющее работать с отдельными людьми в кадре. Пользователи могут выбирать опцию «Помощь в редактировании» и давать текстовые инструкции, например: «Сними с меня солнцезащитные очки, надень шляпу и заставь улыбнуться». Система выполняет такие многосоставные запросы.Нейросеть Nano Banana получила возможность применять к фотографиям художественные стили, включая воссоздание снимков в духе портретов эпохи Возрождения. Также в приложении появились ИИ-шаблоны для конвертации фотографий в различные форматы и стили. Интерфейс приложения дополнился кнопкой «Спросить ИИ», которая открывает доступ к расширенным возможностям: получению информации о фотографии, поиску похожих моментов и редактированию снимков через текстовые подсказки.Компания Google также объявила о расширении географии ИИ-поиска в «Google Фото» — теперь эта функция доступна в более чем 100 странах с поддержкой 17 новых языков (России среди этих стран ожидаемо нет).