Компания Google обновила сервис «Google Фото», предназначенный для хранения и синхронизации с облаком фотографий и видеозаписей. В него было добавлено всего одно нововведение, зато какое!

«Google Фото» теперь позволяет защищать папки от несанкционированного доступа. Посмотреть их содержимое можно только после ввода пароля или прохождения биометрической аутентификации (сканирование лица или отпечатка пальца).

Google Фото

Google включает это нововведение на стороне сервера. После того как оно становится доступно пользователю, в приложении появляется опция, позволяющая настроить скрытую папку. Добавленные в эту папку фотографии и видео скрываются из галереи (как локально, так в облаке), становятся недоступны для поиска, ими нельзя поделиться, их нельзя скриншотить. Можно только отредактировать, удалить или переместить обратно в незащищённое хранилище.

Для использования защищённой папки нужно обновить приложение «Google Фото» до версии 5.45. Кроме того, в приложении Google Camera версии 8.2.400 появилась возможность сохранять свежие снимки прямо в эту папку — для этого надо в процессе съёмки выбрать соответствующую опцию.

А теперь о неприятном. Это нововведение доступно только обладателям смартфонов серии Pixel. Возможно, Google добавит его в общедоступную версию «Google Фото» для всех смартфонов, но пока неизвестно, когда это произойдёт.


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Источник:

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