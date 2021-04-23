





В сервисе Google Фото начали появляться две новые функции: Sharpen и Denoise. На их запуск обратили внимание журналисты сайта 9to5Google.Новые инструменты можно обнаружить при переходе по пути «Редактировать» > «Настроить». Они расположены сразу после опций «Детали» и «Виньетка». Нововведения отмечены желтой точкой, как в случае с HDR, а это означает, что они доступны бесплатно для владельцев смартфонов Pixel и подписчиков Google One.Обе функции регулируются шкалой от 0 до 100. Sharpen предназначена для увеличения резкости и повышения детализации, а с помощью Denoise можно сгладить снимок, удалив фоновую зернистость.Инструменты Sharpen и Denoise находятся в стадии постепенного развертывания. Google активирует их волнами на стороне сервера, а это означает, что новые опции могут быть пока еще недоступны некоторым пользователям. Журналист 9to5Google обнаружил нововведения только на одном из своих устройств — Pixel 5 с версией приложения 5.38. Он также отметил, что в редакторе на iOS новые опции пока недоступны.