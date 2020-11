Энтузиасты с сайта XDA Developers обнаружили в приложении «Google Фото» намёки на появление платных опций. Обладателям подписки Google One будет доступно больше места в облаке для хранения фотографий и видео, а также они смогут пользоваться эксклюзивными инструментами для редактирования контента.Google пока не анонсировала платные нововведения в «Google Фото». Можно предположить, что они будут иметь отношение к автоматической обработке снимков с использованием сложной системы искусственного интеллекта. Компании нужно привлекать новых пользователей к подписке Google One и одним только расширением места в облаке тут не обойтись, требуются более впечатляющие опции, наглядно демонстрирующие преимущества новых инструментов.Подписка Google One расширяет место в облачном хранилище и стоит от 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год и выше в зависимости от места, включённого в план. Место в облаке можно делить на несколько аккаунтов в рамках одной подписки между членами семьи.Облачное хранилище распределяется между тремя сервисами: «Google Диск», Gmail и «Google Фото». Последний сервис позволяет хранить неограниченное количество фотографий и видеозаписей в сжатом виде, а контент с исходным разрешением расходует место в облаке. Через это облако также можно синхронизировать данные при переходе с одного Android-смартфона на другой. Всем пользователям бесплатно предоставляется по 15 ГБ на хранение различных данных, в том числе вложений в письмах, причём место расходуют даже файлы, прикреплённые к входящей корреспонденции в Gmail.