В «Google Фото» завезли крутую возможность — теперь не хуже «Медиатеки» iPhone

Олег

Фото


Компания Google прокачала свое приложение «Фото» для Android — в нем появились новые инструменты для редактирования видео. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, в приложение «Google Фото» для Android были добавлены 12 фильтров, которые можно накладывать на видеоролики прямо на ходу. Больше не требуется обрабатывать видео в сторонних приложениях или на ПК — прямо на смартфоне доступны эффекты Lomo, Paper tear, B&W Film, Chromatic, Fish-eye и другие.

Чтобы применить фильтры к видео, обновите приложение «Google Фото» до самой свежей версии, откройте его и начните редактировать ролик — кнопка с эффектами уже ждет вас внутри. После нажатия на экране появится галерея с эффектами.

Сообщается, что нововведение работает на Android 13 и 14. При этом в iOS уже присутствует возможность наложения эффектов на видео. 

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Источник:
Lifehacker
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