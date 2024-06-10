В Google изобрели суперудобный способ подключения к интернету





Компания Google анонсировала функцию Instant Hotspot, которая появится на устройствах с Android версии не ниже 10. Эта функция значительно упрощает подключение к интернету, который раздаётся с основного гаджета.



Instant Hotspot работает следующим образом. Пользователь подключается к сети через Wi-Fi или мобильную сеть на основном устройстве и включает раздачу интернета. Другие гаджеты могут подключаться к этой точке автоматически без необходимости вводить пароль. Само собой, к точке доступа будут подключаться не все устройства, находящиеся в пределах видимости локальных соединений Wi-Fi и Bluetooth, а лишь те, на которых выполнен вход в тот же аккаунт Google, как и на основном устройстве.







Для работы Instant Hotspot потребуется компонент Cross-Device Services, который есть не на всех смартфонах и планшетах с Android, а это значит, что новая функция будет доступна лишь на некоторых моделях (например, Pixel от Google). Google указывает, что эта функция будет запущена в скором времени, но не уточняет, когда именно. Включить или отключить её можно будет в настройках сети.



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