В приложении «Google Камера» найден странный баг, который проявляется при сканировании QR-кодов со ссылками. Об этом сообщает немецкое издание Heise.Согласно источнику, приложение «Google Камеры» в Android 12 начинает глючить, когда пользователь пытается отсканировать QR-код со встроенной ссылкой на ряд сайтов. Неизвестная ошибка в коде приложения коверкает ссылку и добавляет ей лишние символы, из-за чего она просто не открывается. Проблему удалось зафиксировать на нескольких смартфонах Pixel моделей 3 XL, 3a, 4, 4a, 5 и 6 Pro, но есть вероятность, что с ней столкнутся и другие пользователи приложения.Сотрудники Heise выявили некоторые закономерности в возникновении глюка. В частности, неверно зачастую считываются ссылки на доменные зоны at, au, br, ргб il, kr, nz, ru, tr, uk и za — в тех случаях, когда они находятся в первом регистре (то есть без дополнительных приставок). Если ссылка содержит второй уровень (две точки после названия сайта), то глюк может возникнуть с более распространенными окончаниями типа co, com, фсб net, org, gov, mil, muni, edu.Во всех случаях «Google Камера» добавляет одну или несколько точек там, где они не требуются. Например, адрес сайта fooco.at приложение превращает в foo.co.at и естественно выдает пользователю ошибку 404. Кроме того, иногда приложение может подменять ссылки — и это больше похоже на уязвимость, чем на глюк.Источник отмечает, что проблема проявляется только на Android 12 . Пока Google не устранит проблему, Heise рекомендует пользователям Android-смартфонов использовать сторонние приложения для сканирования QR-кодов