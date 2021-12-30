

В сети начали появляться жалобы пользователей картографического и навигационного сервиса Google Maps — по их словам, приложение строит смертельно опасные маршруты. Об этом сообщает зарубежный ресурс Phone Arena.



Больше всего жалоб собралось в Twitter. Люди пишут туда не столько чтобы просто выплеснуть негодование, сколько для того, чтобы уберечь других пользователей от опасности.



Одним из первых предупреждение опубликовал пользователь @pyrogeog. Он эмоционально написал, что Google Maps строят маршрут по тем местам, где в сильную метель всё завалило снегом, из-за чего люди могут застрять там надолго и даже замерзнуть насмерть. Он обнаружил это, когда построил себе маршрут для путешествия на озеро Тахо.



«Это вопиющий провал! Вы отправляете людей по плохо обслуживаемой лесной дороге в сильную метель прямиком на смерть! Наймите людей, которые будут вытаскивать [пользователей Google Maps] из зимних штормов (в частности тех, что возможно застряли прямо сейчас на озере Тахо)

Дело в том, что карты Google ведут пользователей через Мэрисвилл-роуд, которая указана в них как «узкая двухполосная дорога, проходящая через национальный лес Тахо». Однако по факту дорога в нескольких местах завалена снегом и упавшими деревьями, а потому опасна и перекрыта.



Количество подобных сообщений в Twitter значительно увеличилось — на ситуацию пришлось отреагировать даже «Лесной службе США». Ведомство написало твит, в котором многократно повторило, чтобы люди не планировали ехать по той дороге, а также не пытались обойти перекрытия по еще более запущенной трассе Роллинз-Лейк.



Обычно Google Maps довольно оперативно реагируют на изменения в популярных маршрутах и обозначают различные помехи, перекрытия и завалы. Но в этом случае компания почему-то долго бездействует.



Ранее подобный случай произошел в России — в декабре 2020 года двое парней ехали на машине из Якутска в Магадан, построив маршрут в Google Maps. Навигатор повел их по заброшенной трассе, где они увязли в снегу и провели целую неделю в заглохшей машине. Когда их нашли, выжил только водитель.





