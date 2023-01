В Google нашли крутую пасхалку с грибным вирусом из игры Last of Us

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В честь выхода сериала, Google запустил небольшой секрет в браузере. Он доступен в мобильной и ПК-версии поисковика Chrome.Найти пасхалку довольно просто. Достаточно ввести в строке поиска «The Last of Us» или слово «кордицепс» (вид вируса из игры), внизу появится иконка гриба. Если нажать на появившееся изображение, дисплей смартфона или монитор начнет обрастать «заразой», до тех пор пока не закроет весь экран. Изображение анимированное и слегка шевелится, напоминая живую субстанцию. Пасхалку можно стереть, нажав на крестик слева или поделиться — иконка справа.Сериал Last of Us (Одни из нас), основан на одноименной игре, вышедшей на PlayStation и ПК. По сюжету человечество охвачено вирусом, который превращает людей в зомби. Экранизация получила крайне положительные отзывы критиков, заняла 55 место в «топ 250 фильмов» на Кинопоиске, рейтинге на IMDb составил 9.40, а на платформе и агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг проекта The Last of Us достигает 96%.