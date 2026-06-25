В Google Play откроют альтернативную оплату по всему миру

Развертывание завершиться к осени 2027 года.Google официально объявила о масштабных изменениях в экосистеме Android, которые кардинально меняют правила игры как для пользователей, так и для разработчиков. Техногигант открывает долгожданный доступ к альтернативным платежным системам внутри приложений и одновременно внедряет новую, гораздо более гибкую систему комиссионных отчислений.Разработчики из Великобритании, США и стран ЕС могут интегрировать сторонние способы оплаты уже сейчас. Жителям остальных регионов придется немного подождать, поскольку глобальное развертывание функции по всему миру планируют завершить к сентябрю 2027 года. Это решение фактически лишает Google былой монополии на проведение транзакций внутри Android-приложений.Кроме того, вместо 30% ставки вводится прогрессивная шкала, напрямую зависящая от доходности бизнеса и специфики самих платежей. Небольшие студии и авторы программ с годовым оборотом менее $1 млн теперь будут отдавать платформе всего 10% с каждой транзакции.