





В магазине Google Play появились значки, которые помогают отслеживать популярность приложений прямо в списке категорий. Это небольшое изменение интерфейса можно увидеть в топах бесплатных и платных игр и программ.Значок роста и падения популярности отображается прямо под порядковым номером занимаемой позиции. Помимо наглядного обозначения изменения положения в рейтинге, новые значки не дают какой-либо подробной информации. Эта функция уже доступна в Google Play для большинства пользователей по всему миру.Визуальные индикаторы могут быть полезны для начинающих разработчиков, а также для пользователей, которые следят за трендами в программном обеспечении. Например, сейчас можно обратить внимание на рост популярности Telegram и Signal на фоне введения новой политики конфиденциальности WhatsApp, в рамках которой предусматривается обмен некоторыми данными с Facebook.Также в Google Play был добавлен новый всплывающий интерфейс для перехода в различные категории приложений. Возможно, в ближайшее время компания усовершенствует новые индикаторы популярности, добавив к ним больше информативности.