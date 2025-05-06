В Google посмеялись над вторичностью iPhone. И в чем они не правы?

Артем
Снимок экрана 2025-05-06 193920.png

На этот раз троллинг случился на фоне слухов о новом дизайне iPhone 17 Air.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если верить слухам, Apple планирует выпустить свой сверхтонкий iPhone 17 Air в новом дизайне, камера которого напоминает горизонтальный блок, как у Google Pixel. Конкуренты не смогли пройти мимо такого события и посвятили ему новый шуточный рекламный ролик.

енолкыеноыкео.png

Как и прежде, в нем говорящие Google Pixel и iPhone — лучшие друзья. Вместе они обсуждают слухи о новом дизайне. «Айфон» недоумевает, как кто-то мог подумать, что его сделают похожим на «пиксель», ведь Apple никогда не подсматривала чужие идеи. «Пиксель» ненавязчиво напомнил о своем темном режиме, что появился в iPhone спустя год, аналог «волшебного ластика» с задержкой в три года, и виджеты девятилетней давности. 



В итоге оба смартфона сошлись в одном — слухи, это всего лишь слухи. Так Google решила выйти сухой из воды, чтобы не стать очередным распространителем неподтвержденной информации. Правда в описании все же порекомендовала: «Пожалуйста, не повторяйте все, что видите».
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
VK
Cсылки по теме:
Величайшее зло пробудилось: Meta*, Spotify и Match создали коалицию против Apple и Google
Google, спасай! iOS 19 предложит интеграцию ИИ Gemini
Gmail получил функцию, которую вы точно захотите попробовать

Рекомендации

Рекомендации

В сети распаковали iPhone SE 4. На этот раз обошлось без Вилсакома
«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть
Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить
Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии