В Google посмеялись над вторичностью iPhone. И в чем они не правы?

На этот раз троллинг случился на фоне слухов о новом дизайне iPhone 17 Air.
Как и прежде, в нем говорящие Google Pixel и iPhone — лучшие друзья. Вместе они обсуждают слухи о новом дизайне. «Айфон» недоумевает, как кто-то мог подумать, что его сделают похожим на «пиксель», ведь Apple никогда не подсматривала чужие идеи. «Пиксель» ненавязчиво напомнил о своем темном режиме, что появился в iPhone спустя год, аналог «волшебного ластика» с задержкой в три года, и виджеты девятилетней давности.
В итоге оба смартфона сошлись в одном — слухи, это всего лишь слухи. Так Google решила выйти сухой из воды, чтобы не стать очередным распространителем неподтвержденной информации. Правда в описании все же порекомендовала: «Пожалуйста, не повторяйте все, что видите».
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