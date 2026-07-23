Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В Google теперь можно восстанавливать аккаунт с помощью селфи-видео. Насколько это безопасно?

Фархад


Google представила новый способ восстановления доступа к аккаунту — с помощью селфи-видео. Функция станет альтернативой привычным методам вроде пароля, резервной почты или доверенного устройства и поможет вернуть доступ, если другие способы недоступны.

Во время настройки пользователю нужно записать короткое видео, следуя подсказкам на экране и поворачивая голову под разными углами. Ролик сохраняется в аккаунте, а при восстановлении доступа Google сравнивает новое селфи-видео с ранее записанным, чтобы подтвердить личность владельца.

Компания отмечает, что система использует дополнительные механизмы защиты от подделок, включая попытки использовать фотографии или созданные нейросетями видео. Все записи шифруются, надежно хранятся и применяются только для восстановления доступа, если пользователь не согласится на их использование в других целях. При необходимости селфи-видео можно удалить в любой момент.

Ранее технология тестировалась в Бразилии, а теперь становится доступна более широкому кругу пользователей. При этом она не поддерживается для аккаунтов Google Workspace, детских учетных записей и пользователей программы Advanced Protection.

А вот как отреагирует система на попытку восстановления доступа по видео спустя пару лет с характерными изменениями лица — вопрос открытый. Не посчитает ли Google условное ожирение, отёки или бороду ИИ-клоном? Ответов пока нет.
1
Источник:
Google
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Приложения MAX и «ВКонтакте» удалены из Google Play
4 настройки «Google Фото», которые мигом избавят вас от нехватки места на диске
Google нашла гениальное применение старым смартфонам. Их можно не выбрасывать и не уничтожать!

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также