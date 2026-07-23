В Google теперь можно восстанавливать аккаунт с помощью селфи-видео. Насколько это безопасно?

Google представила новый способ восстановления доступа к аккаунту — с помощью селфи-видео. Функция станет альтернативой привычным методам вроде пароля, резервной почты или доверенного устройства и поможет вернуть доступ, если другие способы недоступны.Во время настройки пользователю нужно записать короткое видео, следуя подсказкам на экране и поворачивая голову под разными углами. Ролик сохраняется в аккаунте, а при восстановлении доступа Google сравнивает новое селфи-видео с ранее записанным, чтобы подтвердить личность владельца.Компания отмечает, что система использует дополнительные механизмы защиты от подделок, включая попытки использовать фотографии или созданные нейросетями видео. Все записи шифруются, надежно хранятся и применяются только для восстановления доступа, если пользователь не согласится на их использование в других целях. При необходимости селфи-видео можно удалить в любой момент.Ранее технология тестировалась в Бразилии, а теперь становится доступна более широкому кругу пользователей. При этом она не поддерживается для аккаунтов Google Workspace, детских учетных записей и пользователей программы Advanced Protection.А вот как отреагирует система на попытку восстановления доступа по видео спустя пару лет с характерными изменениями лица — вопрос открытый. Не посчитает ли Google условное ожирение, отёки или бороду ИИ-клоном? Ответов пока нет.