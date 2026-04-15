В Госдуме потребовали от Минцифры объяснить борьбу с VPN

Александр

Депутаты Государственной думы направили запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с требованием разъяснить политику ведомства в отношении VPN-сервисов. Парламентарии попросили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что российские цифровые платформы получают указания ограничивать доступ пользователям с включёнными средствами обхода блокировок. Депутаты подчеркнули, что эти меры затрагивают миллионы людей и могут привести к серьёзным последствиям для экономики.

Запрос в Минцифры направили зампред комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов и его коллега Денис Парфенов (оба из КПРФ). В своём обращении парламентарии отметили, что с 14 апреля 2026 года наиболее популярные у россиян платформы и сервисы стали недоступны при включённом VPN: у людей перестали открываться банковские приложения, маркетплейсы и навигаторы.

В своём запросе депутаты попросили Минцифры отчитаться, проводилась ли оценка последствий ограничений для экономики и социально-политической сферы. Они указали, что VPN — это не просто инструмент обхода блокировок, а базовая технология, на которой держится современная экономика. Без VPN невозможна удалённая работа, банковские операции, работа филиалов компаний и доступ к профессиональному программному обеспечению. По мнению депутатов, ограничения могут нанести серьёзный ущерб IT-отрасли, которую власти декларируют как приоритетное направление развития.

Депутат Федот Тумусов в своём Telegram-канале раскритиковал инициативу Минцифры, назвав её нарушением конституционного права граждан на свободный доступ к информации. Он направил депутатский запрос в правительство и Минцифры с требованием предоставить экономические расчёты и обоснование предлагаемых мер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские компании, владеющие популярными сервисами, по требованию Минцифры обязаны внедрить блокировку VPN с 15 апреля. За отказ им грозит исключение из «белых списков» и потеря аккредитации, что повлечёт за собой лишение налоговых льгот и преференций.
МВД РФ: сотрудники полиции не проверяют у граждан смартфоны на наличие VPN-приложений

Комментарии (1)

Anatoly076
Anatoly076
Да, а еще предписания «конторы» к ведущим разработчикам страны на внедрение «левых» сенсоров частного мониторинга в крупные платформы и продукты в стране.

Аргументируя свои требования «Законом о связи», а также безопасности по ГОССоПКе.

Но самое интересное что ни в ФЗ ни в постановлении правительства нет ни одного прямого упоминание для подтверждения законности требований.
15 апреля 2026 в 16:43
