В Госдуме рассказали, как замедление YouTube повлияет на другие сервисы Google

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Антон Горелкин прокомментировал слухи о возможной блокировке Android и других сервисов Google. По его словам, замедление YouTube никак не скажется на их доступности и стабильности работы в РФ.
Ранее другой депутат, Алексей Диденко из ЛДПР, говорил, что в России будет заблокирован Google, Android и iOS, причём это якобы произойдёт не по инициативе законодателей. Он посоветовал россиянам подыскивать другие платформы, но не уточнил, какие именно.
YouTube замедляется в России с середины июля, причём в последние недели замедление усилилось, и у некоторых пользователей видео не воспроизводятся даже с самым низким качеством. По слухам, Роскомнадзор попросил провайдеров ограничить скорость трафика YouTube до 128 кбит/с, замедление осуществляется с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены у всех российских операторов связи. Официально YouTube не находится в перечне заблокированных ресурсов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым